برلماني: لقاء السيسي والبشير تأكيد للدور التاريخي بين البلدين



كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد العقاد، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير، شهد مباحثات لترسيخ العلاقات بين البلدين والتعاون في كل المجالات.

وأضاف العقاد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيسين تؤكد للجميع بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك علاقات تاريخية بين البلدين، مشيدا بتصريحات السيسي، الخاصة بنهر النيل وأنه شريان الحياة لدول حوض النيل جميعًا، وتصريحات الرئيس عمر البشير التي أكد خلالها على ضرورة التعاون بين البلدين والعمل سويا من أجل التعاون المثمر بين البلدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العلاقة بين البلدين تاريخية ولن تستطيع بعض المحاولات التي يطلقها البعض بهدف الوقيعة بينهما، من تحقيق أغراضها وسيكون مصيرها الفشل، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استطاع خلال الفترة التي تولى فيها الحكم إعادة العلاقات الدولية لمصر إلى ما كانت عليه وأفضل بكثير، واستعادت مصر مكانتها الدولية والإقليمية والأفريقية، وهذا إنجاز يحسب للقيادة الحالية.