سؤال برلماني حول تقاعس الحكومة عن إصدار تراخيص بناء لـ6 مدارس بالمنيا

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم بشأن عدم إصدار تراخيص لـ6 مدارس بالمنيا، على الرغم من تبرع الأهالي بالأرض.

وقال، إن عددًا كبيرًا من الأهالي، تبرعوا بأراضيهم من أجل بناء 6 مدارس بالمنيا، لاسيما قرية الملك وقرية حسين الشافعي وأحمد يونس بمغاغا، وقرية المسيد وأبو غطاس ونزلة رمضان بالعدوة، وإلى الآن لم يصدر قرار التخصيص والسماح لهم ببناء المدارس، من جانب محافظة المنيا أو وزارة التربية والتعليم، دون أي سند لذلك.

وتساءل غيتة، لماذا لم تصدر الحكومة قرارات تخصيص بإنشاء 6 مدارس بالمنيا رغم تبرع الأهالي بالأراضي دون أي مقابل؟

وأضاف غيتة، أن الأصوات المطالبة ببناء المدارس وتخصيص الأراضي ارتفعت؛ لإنقاذ أكثر من 800 تلميذ بمرحلة التعليم الأساسي.