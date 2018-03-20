  • عاجل:"القضاء الإداري" يقضي بوقف السماح لأوبر وكريم بالعمل داخل مصر
    • 1338638 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الرئاسة عيد الأم عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

    سؤال برلماني حول تقاعس الحكومة عن إصدار تراخيص بناء لـ6 مدارس بالمنيا

    02:49 م الثلاثاء 20 مارس 2018
    سؤال برلماني حول تقاعس الحكومة عن إصدار تراخيص بناء لـ6 مدارس بالمنيا

    النائب حسين غيتة

    كتب- أحمد علي:

    تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم بشأن عدم إصدار تراخيص لـ6 مدارس بالمنيا، على الرغم من تبرع الأهالي بالأرض.

    وقال، إن عددًا كبيرًا من الأهالي، تبرعوا بأراضيهم من أجل بناء 6 مدارس بالمنيا، لاسيما قرية الملك وقرية حسين الشافعي وأحمد يونس بمغاغا، وقرية المسيد وأبو غطاس ونزلة رمضان بالعدوة، وإلى الآن لم يصدر قرار التخصيص والسماح لهم ببناء المدارس، من جانب محافظة المنيا أو وزارة التربية والتعليم، دون أي سند لذلك.

    وتساءل غيتة، لماذا لم تصدر الحكومة قرارات تخصيص بإنشاء 6 مدارس بالمنيا رغم تبرع الأهالي بالأراضي دون أي مقابل؟

    وأضاف غيتة، أن الأصوات المطالبة ببناء المدارس وتخصيص الأراضي ارتفعت؛ لإنقاذ أكثر من 800 تلميذ بمرحلة التعليم الأساسي.

    حسين غيتة مجلس النواب المنيا وزارة التربية والتعليم

    الخبر التالى:

    "التضامن": نجل الأم المثالية "معاق ذهنيًا".. وسنعرض قصة كفاح والدته قريبًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان