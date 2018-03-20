رئيس الوزراء يبحث مع سفير الكويت بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية- صور

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد صالح الدويخ سفير الكويت لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ورحب رئيس الوزراء بالسفير الكويتي، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين، مؤكدًا السعي دومًا للارتقاء بهما إلى ما يحقق أمال وتطلعات شعبيهما، معرباً عن تقدير قيادة وشعب مصر للمواقف الداعمة والمساندة من جانب دولة الكويت الشقيقة للتغلب على مختلف التحديات.

وأكد رئيس الوزراء- خلال اللقاء- أن علاقات التعاون والتنسيق مع دولة الكويت لا تقتصر على الجوانب السياسية ذات الاهتمام المشترك، وأنما تمتد للتركيز على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى عزم الدولة المصرية مواصلة جهود محارب الإرهاب والقضاء عليه بجميع أشكاله، جنباً إلى جنب مع ما يتم من عمليات تنمية شاملة في مختلف المجالات، موضحًا في هذا الصدد أن الحكومة تتبنى برنامجًا اقتصاديًا طموحًا يتضمن اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التي تسهم بدورها في توفير مناخ صحي جاذب للاسثتمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب العمل على إيجاد حلول مناسبة لاية معوقات قد تواجه المستثمرين.

من جانبه، نقل سفير دولة الكويت، تحيات وتقدير بلاده قيادة وشعبًا لما تقوم به مصر من جهود لتحقيق نهضة تنموية متكاملة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيداً بما تشهده الفترة الراهنة من تطور في العلاقات الثنائية على المستويات كافة.

كما أشار السفير الكويتي، إلى أن ما يتم إنجازه على أرض مصر خلال هذه المرحلة من مشروعات تنموية ضخمة وإصلاحات واسعة في مناخ الاستثمار، إنما يعكس مستقبلاً اقتصادياً واعداً، مقترحاً في هذا السياق إمكانية دراسة عدد من الأفكار التي تسهم في دعم التعاون والتنسيق في مجالات عدة من بينها السياحة والنقل الجوي.