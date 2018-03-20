الخشت: ضوابط وآليات لتنظيم الدورات التدريبية بمراكز جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمراً إدارياً بشأن ضوابط وآليات تنظيم الدورات التدريبية المختلفة بالمراكز المتخصصة بالجامعة، بحيث تتناسب مع قيمة وقدر وثقل جامعة القاهرة وتحقق المستهدف منها.

يأتي في مقدمة الضوابط، أن لايتم عقد الدورات إلا من خلال المراكز المرتبط عملها بمجالات تخصص تلك الدورات، وعدم تنظيم أي ورش العمل أو أنشطة تدريبية متخصصة من خلال مراكز خارج إطار تخصص أنشطتها وعملها.

وفي حال رغبة بعض مراكز الجامعة ذات التخصصات البينية في تنظيم دورات في تخصص معين، يجب عليها التنسيق الكامل مع المركز المتخصص في المجال موضوع الدورة مع الحصول على موافقة هذا المركز على برنامج الدورة.

شملت الضوابط، كذلك، ضرورة استشارة الكلية أو الوحدة العلمية المختصة عند الاستعانة بالخبراء أوالمحاضرين من خارج الجامعة في مجال تخصصها، ومنع أي تعاقد مع أي جهة خارجية إلا بعد التأكد من وزنها الأكاديمي والعرض علي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إنه تقرر إلغاء جميع التعاقدات التي لم يتم فيها إتخاذ الإجراءات القانونية والأكاديمية، مؤكداً أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص علي قيمة المستهدف من الدورات التدريبية وملاءمتها لقدر وقيمة جامعة القاهرة ومخرجاتها العلمية والأكاديمية والتدريبية.