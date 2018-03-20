بدء اجتماع لجنة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في "النواب"

كتب- أحمد علي:

بدأ اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عُمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بمقر البرلمان.

ومن المتوقع، أن يستعرض المستشار عُمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تفاصيل زيارته إلى جنيف مطلع الشهر الحالي، أثناء تسليمة تقرير نصف المدة (الطوعي)، عن حالة حقوق الإنسان في مصر للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقالت مصادر، إن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رد على التساؤلات الخاصة بمزاعم وجود حالات اختفاء قسري في مصر، وفندها، وكذلك عقب على التساؤلات الخاصة بعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن الدول الحضور أشادوا بالإنجازات التي حققتها مصر رغم ما تمر به من ظروف.

وتتشكل اللجنة برئاسة المستشار عمر مروان، وتضم في عضويتها كلًا من: ممثل عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتضامن والمخابرات العامة والأمن الوطني والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لشئون الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة و5 من الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة في مجال حقوقحقوق الإنسان الإنسان منهم النائبة مارجريت عازر، وكيله لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.