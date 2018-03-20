التعليم العالي: اختتام فعاليات "التعاون الإقليمي" بالتعاون مع اليونسكو

كتبت-داليا شبل:

اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل الإقليمية التدريبية التي نظمتها إدارة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو خلال الفترة من 17-20 مارس الجاري.

وتابعت الوزارة، -في بيان لها- اليوم، أن هذه الفعاليات في إطار مشروع تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تفعيل اتفاقية 2003المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي في المنطقة العربية، وانطلاقًا من الاهتمام الذي توليه منظمة اليونسكو لتنفيذ وتفعيل اتفاقية التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية والعمل على صونه وحمايته، وبصفة خاصة الموروث الثقافي اللامادي المشترك بين البلدان العربية، والذي يُعد من أهم عوامل التقارب والتفاهم الثقافي.

وأضافت الوزارة: "انتهت اجتماعات الخبراء إلى عدد من التوصيات وهي: أهمية تفعيل اتفاقية اليونسكو لحفظ التراث الثقافي غير المادي من خلال إنشاء كراسي اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي بالدول العربية، وإنشاء مراكز إقليمية متخصصة من الفئة الثانية التابعة لليونسكو لتقديم الخدمات المرتبطة بحفظ التراث الثقافي وتفعيل اتفاقية 2003، وإعداد أول قائمة حصر عربية مشتركة للتراث الثقافي اللامادي، والاهتمام بدمج مفاهيم التراث الثقافي اللامادي في التعليم الأساسي والاستعانة بالدليل الذى تم إعداده تحت عنوان "دليل المعلم لتضمين مفاهيم التراث في المناهج الدراسية".

وأردفت الوزارة: "وجه الخبراء المشاركين في أعمال مشروع تعزيز التعاون الإقليمي في تفعيل اتفاقية التراث الثقافي غير المادي 2003 في المنطقة العربية الشكر للسيد الوزير على رعايته لهذا الحدث الثقافي الهام والذي يعبر عن حرص مصر الدائم على توثيق أواصر التعاون والود من خلال الثقافة المشتركة بين الدول العربية".

ونوهت الوزارة، إلى أنه شارك في فعاليات المشروع العديد من الدول العربية إلى جانب مصر وهي: الأردن، والإمارات، والسعودية، والسودان، والكويت، والبحرين، والمغرب، وتونس، وسلطنة عمان، ولبنان، وليبيا.