غدًا.. "كأس حورس 2018" للووشو ساندا بين مصر والصين

كتب - يوسف عفيفي:

أقام المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، بالتعاون مع اتحاد الووشو المصري والصيني مساء أمس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أول بطولة "كأس حورس" 2018 للووشو ساندا بين منتخبي مصر والصين، تحت رعاية سفارة الصين لدى مصر ووزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتقام البطولة في نادي الزهور غدًا الأربعاء، في الخامسة مساء بحضور "سونج آي قوه" سفير الصين لدى مصر ونخبة من مسئولي وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها 16 من لاعبي الساندا من منتخبي الووشو المصري والصيني؛ في إطار تنشيط السياحة.

حضر المؤتمر من الجانب الصيني كل من "شي يوه وين" المستشار الثقافي الصيني بسفارة الصين لدى مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، و "شياو تشي مين" رئيس الوفد الصيني ونائب رئيس قسم المنافسة التدريبية لمركز إدارة رياضة الووشو بالهيئة العامة للرياضة الوطنية الصينية، ومن الجانب المصري حضر محمد عاشور - رئيس اتحاد الووشو المصري، دكتور/ يحيى فوزي - نائب رئيس اتحاد الووشو المصري ودكتور/ عاطف طه - رئيس لجنة تحكيم المسابقة.

وأعلن الحضور عن أن هذه المسابقة تعد الأولى للووشو ساندا بين منتخبي الصين ومصر وهي بعنوان "كأس حورس 2018".

وتعد رياضة الووشو إحدى الرياضات الصينية التقليدية الشهيرة التي تشتمل على مفاهيم أخلاقية رياضية قيمة مثل التسامح والروح الرياضية وليس القتال والعنف، وانتشرت في جميع دول العالم، وحاليًا يوجد إقبال شديد على تعلمها في مصر.

ويأمل الجانبان المصري والصيني أن يجمع بينهما مزيد من التعاون والتبادل في مجال رياضة الووشوف المستقبل من خلال هذه البطولة.