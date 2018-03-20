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الجندي يشارك في حلقة نقاشية لـ"المصري للدراسات الاقتصادية"

12:01 م الثلاثاء 20 مارس 2018
الجندي يشارك في حلقة نقاشية لـ"المصري للدراسات الاقتصادية"

كتب- السيد الحراني:
يشارك اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في الحلقة النقاشية التي يقيمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الاقتصاد السلوكي منظور جديد للتحليل الاقتصادي تطبيقات على التنمية المحلية".

وحسب بيان، اليوم، يرأس الحلقة النقاشية التي تقام بمقر المركز المصري المهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس الإدارة وتديرها الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وسيكون المتحدث في الحلقة النقاشية الدكتور محمد الكومي أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية.

ومن المقرر أن يعقب وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على الحلقة.

 

أبوبكر الجندي التنمية المحلية حلقة نقاشية

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