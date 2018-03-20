اليوم.. مفاجأة من الأرصاد الجوية عن طقس اليوم

(وكالات):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .