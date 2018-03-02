بمشاركة نسائية.. مؤتمر حاشد لدعم السيسي في القطامية -صور

كتبت- عايدة رضوان:

نظمت الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي "كلنا معاك من أجل مصر"، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة القطامية، اليوم الجمعة؛ دعمًا للسيسي في الانتخابات الرئاسية.

وظهر حشد جماهيري كبير في المؤتمر، لاسيما النساء، في ظل دعم الرئيس للمرأة في فترته الأولى وإشادته بدورها دائمًا.

وعبر الحضور عن تأييدهم للرئيس بكل قوة في حربه على الإرهاب والوقوف بجواره في المشروعات التنموية التي نفذها في الأربع سنوات الماضية.

يشار إلى أن حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، تنظيم العديد من المؤتمرات الجماهيرية بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض المؤتمر، إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات خلال فترته الرئاسية الأولى.