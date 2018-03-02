​رئيس الأهلي السابق يشارك في انتخابات نقابة المهندسين

كتب- محمد عبدالناصر:

أدلى المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلي السابق، الجمعة، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين.

كما صوت في الانتخابات أيضًا المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق والمهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق.

ويختار مهندسو مصر خلال تصويتهم لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين أيضا رؤساء النقابات الفرعية الذين تجرى بينهم إعادة وهم ممن لم يحصل بينهم أحد المرشحين على 50% من الأصوات الصحيحة للحاضرين بالمرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت الجمعة.

ويتنافس في انتخابات نقابة المهندسين 3 قوائم هي: قائمة "مهندسون في حب مصر" التي يرأسها المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق والمرشح نقيبا للمهندسين، وقائمة تيار الاستقلال التي يرأسه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الحالي المرشح دورة ثانية، وقائمة اتحاد المهندسين التي يرأسها المهندس مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري.