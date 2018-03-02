بعد "راقصات الليسيه".. 6 وقائع أثارت الجدل في مدارس مصر

كتبت- مروة شوقي:

لم تعد أغاني المهرجانات مقصورة فقط على "الميكروباص والتوك توك"، بل اقتحمت المدارس، ليرقص عليها مدرسون تارةً وطلاب تارةً أخرى، وتناسى هؤلاء أن المدارس تتبع وزارة "التربية" والتعليم، وتعاملوا كأنهم في أحد الأفلام التي تعتمد على أغنية وراقصة.

موجة غضب عارمة انتابت أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لحفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة ليسيه الحرية بالهرم، والذي ضم فقرة تضمنت ثلاث راقصات يرقصن على أنغام أغنيات شعبية على مسرح المدرسة أثناء حفل التكريم، ما وصفه البعض بـ"السلوك المشين"، كونه لا يليق بالصرح التعليمي، ويعد خروجًا على القيم والأعراف التربوية.

من جانبه، قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة استبعدت مديرة المدرسة، وتواصلت مع إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومن المقرر إرسال لجنة للتحقيق غدًا السبت، وإحالة المخطئ للشؤون القانونية، على أن يكون هناك عقاب رادع لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل.

ولم تكن واقعة "راقصات الليسيه"، هي الأولى من نوعها في تاريخ المدارس المصرية، فهناك قائمة أزمات أخرى، يرصد مصراوي، أهمها:

"فرح شعبي" داخل أسوار مدرسة دمياط

في شهر أكتوبر 2016، ووسط غياب الأجهزة التنفيذية والتعليمية بمحافظة دمياط، أقيم حفل زفاف شعبي، استعان براقصة داخل فناء مجمع مدارس مناع خليل بقرية العبيدية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، والذي يعد الحفل الثامن الذي تم تنظيمه داخل فناء مجمع المدارس.

وبناءً عليه، قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، إيقاف كل من مدير إدارة فارسكور التعليمية، ومدراء مدارس مجمع مناع خليل الثلاث بقرية العبيدية، ومسؤول أمن الإدارة التعليمية 3 أشهر وإيقاف نصف الراتب، وإحالتهم جميعًا للتحقيق.

"وصلة رقص" بمدرسة دمياط

تم تداول فيديو لرقص مجموعة من الطالبات بمدرسة التجارة الثانوية المشتركة بدمياط، ديسمبر 2017، داخل أحد الفصول على نغمات أغانٍ شعبية، وتم تسريبه ما أثار عاصفة غضب في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حينها، إن مديرية التربية والتعليم بدمياط اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بإحالة المتسببين في فيديو وصلة الرقص لعدد من الطالبات داخل الفصل على أغاني المهرجانات للتحقيق.

مدير مدرسة "يرقص"

شهد حفل دعائي لإحدى الشركات داخل مدرسة حدائق المعادي القومية، في منتصف مارس 2017، رقص مدير المدرسة مع الطلاب على أنغام الأغاني الشعبية، وعطَّل يومًا دراسيًا كاملًا، ما تسبب في إحالته للتحقيق.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مدير المدرسة وهو يرقص مع الطلاب على أغاني مهرجانات، وأكد مدير المدرسة أن هذا الاحتفال بمثابة يوم ترفيهي لطلاب المدرسة، ولم يحدث به أي شيء خارج حدود اللياقة والأدب، مؤكدًا أن الترفيه والأنشطة أمور يجب أن تكون موجودة بالمدارس بجوار العملية التعليمية.

فيما قررت فاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إحالة المدير إلى التحقيق من جانب الشؤون القانونية.

"رقص شعبي" في حفل الأمهات المثاليات

وعلى وصلات النغمات الشعبية، المصاحبة برقصات لفرقة للفنون الشعبية، تفاعلت طالبات مدرسة التجارة بنات، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية في الغربية، في مارس 2017، رقصًا في ساحة المدرسة، وسط غياب تام لمدير المدرسة وهيئة التدريس.

جاء ذلك على خلفية تنظيم إدارة المدرسة حفلاً لتكريم الأم المثالية من المدرسات، وبعد الانتهاء من توزيع الهدايا وشهادات التقدير، وانصراف جميع المدرسيين والإدارة، بدأت الطالبات بالرقص.

وأوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم أنه جارٍ التحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أنه إذا تم إثبات الواقعة، ستتم إحالة جميع المتسبيين فيها للتحقيق، موضحًا أن المديرية لم تقم بالموافقة على أي حفلات داخل المدارس خلال الفترة الماضية.

"رقص بلدي" في حفل عيد الأم

أحيت طالبات مدرسة العباسية الثانوية المشتركة بكفر الشيخ حفل عيد الأم، في مارس 2016، برقص "بلدي" في فناء المدرسة على الأغاني الشعبية.

وقررت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، وقف مدير المدرسة الثانوية التجارية بالعباسية التابعة لإدارة الرياض التعليمية، ونقل ثلاثة مدرسين ظهروا في فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي يرقصون مع الطالبات أثناء احتفال أقامته المدرسة بمناسبة عيد الأم.