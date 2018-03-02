منتدي الإسكندرية للإعلام .. يكافح "الأخبار الكاذبة والمفبركة" فى دورته السادسة

كتبت ـ مها صلاح الدين

على مدار ثلاثة أيام، يناقش منتدي الإسكندرية للإعلام، منتصف شهر ابريل القادم، مكافحة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحفية، ذلك بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال الإعلامي، وسوف ينظم المهرحان مارثون لدعم التكنولوجيا والإعلام، بالإضافة إلى تخصيص ورشات خاصة بالتعليم الاعلامي في الجامعات على مدار أيام المؤتمر بدءً من الأحد 15 إلى 17 إبريل 2018.

وتلقي المؤتمر أكثر من 1200 طلب للمشاركة في الدورة السادسة للمؤتمر من إعلاميين وصحفيين مصريين وعرب، يعملون بمختلف وسائل الإعلام، حيث سجلت المملكة المغربية أكبر عدد من طلبات التقديم، وتعكف حاليا لجنة على فزر الطلبات المقدمة لإدارة المؤتمر من الراغبيين في حضور فاعليات المنتدي لاختيار وتحديد المشاركين.

وأكد أحمد عصمت، المدير التنفيذي للمنتدى، أن الدورة السادسة تتناول موضوع "ضد الأخبار الكاذبة" وبسبب انتشارها كظاهرة تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى تراجع الجمهور عن متابعة الأحداث لعدم ثقتهم فيما تقدمه بعض وسائل الإعلام. وأعتبر عصمت ظاهر انتشار الأخبار الكاذبة والمفبركة تحدياً كبيراً أمام وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها الإليكترونية والمطبوعة والمسموعة والمرئية، كي لا تفقد المزيد من مصداقيتها ومتابعيها.

"منتدى الإسكندرية للإعلام"، أنٌشئ عام 2012 بالتعاون ما بين أليكس أجندة والمعهد السويدي بالإسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها ، وتأتي الدورة الجديدة من المنتدى بعد أن توج بجائزة الإبداع العربي في مجال الإعلام من مؤسسة الفكر العربى أواخر عام 2016.