غلق جزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين لهذا السبب

مصراوي:

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عملية إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، بسبب إصلاح فواصل معدنية بعد حصول شركة المقاولون العرب على تصريح لإصلاح فاصلين أعلى الكوبري ما قبل الوصلة المعلقة بالاتجاه القادم من مدينة نصر اتجاه أعلى ميدان رمسيس.

وغلق جزئي أعلى الشهيد للقادم من الجيزة لمناطق شرق القاهرة لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع ظهور كثافات مرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير ﻷمن القاهرة.

ومن المقرر أن تكون الأعمال ليلاً ونهارًا ابتداءً من الساعة 12.30 ليلًا حتى الساعة 6 صباحً الأحد، في حارة مرورية وترك باقي الحارات لحركة السيارات.

وتنتشر الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة كافة الأحجام المرورية، وتيسير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال مع استخدام كافة المساعدات الفنية من أقماع وإضاءة كافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.