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النائب أحمد الجزار: زيارة البشير لمصر تضرب التحالف القطري التركي

10:38 م الإثنين 19 مارس 2018
النائب أحمد الجزار: زيارة البشير لمصر تضرب التحالف القطري التركي

البشير برفقة الرئيس السيسي

كتب- أحمد علي:

أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد التوتر الذي ظل فترة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس مدى ترابط الشعبين المصري والسوداني ببعضهم البعض.

وقال الجزار، في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي استطاع تهيئة الظروف وإعادة العلاقات مع السودان، وهو آمر يحسب له، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والسوادن استراتجية لا يمكن أن يستعني عنها أحد من البلد.

وأشار "نائب البساتين"، إلى أن قطر وتركيا كان لديهمًا إصرارًا على توتر العلاقات بين مصر والسعودية، وشنت العديد من الحملات المغرضة من أجل زيادة هذا التوتر، مضيفًا: "زيارة البشير لمصر تعتبر ضربة قوية لتحالف تركيا وقطر، بعدما سعتا لضم السودان الشقيق إلى صفهما".

وأضاف النائب: "مصر والسودان يجمعهما العديد من الملفات المشتركة البالغة الخطورة، منها ملف سد النهضة، والتعاون في مكافحة الإرهاب والتنسيق بين الأجهزة الأمنية"، مؤكدًا أن هذه الملفات التعاون فيها ضروري بين البلدين.

أحمد الجزار مجلس النواب عمر البشير السودان السيسي

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