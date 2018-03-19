برلماني: زيارة الرئيس السوداني للقاهرة لها دلالات إقليمية ودولية كبيرة

كتب- عمر مصطفى:

قال النائب عمرو صدقي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس السوداني إلى القاهرة اليوم، لها دلالات إقليمية ودولية في ظل الحملات المغرضة من جانب دول بعينها حاولت تشويه الصورة بين الدولتين الشقيقتين.

وأضاف صدقي، في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا في العلاقات على جميع الأصعدة سواء في التبادل الاستثماري أو مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاثة.

واستشهد عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي اليوم في حفل الأسرة المصرية الذي تحدث عن أمن واستقرار البلدين والتنسيق الذي يتم في مجال مكافحة الإرهاب.

غادر القاهرة مساء، اليوم الاثنين، الرئيس السوداني عمر البشير، بعد زيارة لمصر استغرقت يوماً واحدًا، حيث ودعه الرئيس السيسي بالمطار.