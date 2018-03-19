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شيخ الأزهر يصل القاهرة بعد جولة خارجية شملت البرتغال وموريتانيا

10:22 م الإثنين 19 مارس 2018
شيخ الأزهر يصل القاهرة بعد جولة خارجية شملت البرتغال وموريتانيا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء الاثنين، إلى القاهرة، بعد جولة خارجية شملت البرتغال وموريتانيا.

واستهل شيخ الأزهر، زيارته للبرتغال، بلقاء عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء الجالية الإسلامية في لشبونة، والتقى إدواردو فيرو رودريغيز، رئيس البرلمان البرتغالي، ومارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، بمقر الرئاسة في لشبونة.

ووصل شيخ الأزهر موريتانيا، مساء أول أمس السبت، في زيارة استغرقت 3 أيام، واستهلها بزيارة رئاسة المجلس الأعلى للإفتاء والمظالم وإذاعة موريتانيا وقناة المحظرة العلمية.

شيخ الأزهر أحمد الطيب البرتغال موريتانيا المجلس الأعلى للإفتاء

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