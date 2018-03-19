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برلماني: السودان تمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري

10:12 م الإثنين 19 مارس 2018
برلماني: السودان تمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري

رئيس السوادن عمر البشير

كتب- أحمد علي:

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حفاوة اللقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير الرئيس السوداني تعبر عن عمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين؛ مضيفًا: "أمن السودان يعد من أولويات الأمن المصري".

وأضاف الجاحر، في تصريحات له اليوم الاثنين: "دولة السودان تمثل عمقًا استراتيجيا للأمن القومي المصري"؛ لافتًا إلى أن تضافر جهود الدولتين في سبيل حماية الأمن الإفريقي يمثل ركيزة أساسية من أولويات عمل الدولة المصرية.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إلى أن كلمة الرئيس السيسي- خلال الحفل- كانت معبرة عن مدى اهتمام مصر بجيرانها من الدول الإفريقية بصفتها بوابة إفريقيا الشماليةّ.

السيسي عمر البشير السودان الأمن القومي المصري مجلس النواب يونس الجاحر

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