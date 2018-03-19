والدة ضحية لندن تنفي وصول جثمان ابنتها اليوم

كتبت- عايدة رضوان:

قالت نسرين أبو العينين، والدة مريم، الفتاة المصرية التي وافتها المنية إثر تعرضها للاعتداء والسحل على يد 10 فتيات من أصول إفريقية بمدينة نوتنجهام الإنجليزية، إن جثمان ابنتها لن يصل اليوم الاثنين.

وقالت أبو العينين، في حديثها لمصراوي، أنه لم يتحدد بعد موعد وصول جثمان مريم لمصر، وذلك لإجراءات تتعلق بالطب الشرعي؛ حيث أنه من المقرر وصول فريق من الطب الشرعي المصري والإيطالي قبل الانتهاء من الإجراءات وشحن الجثمان.

وكانت إيطاليا دعت بريطانيا لتحرك سريع في ما يتعلق بالهجوم "الوحشي" على طالبة مصرية توفيت متأثرة بجروحها.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان: "في ما يتعلق بالقضية المأساوية للمواطنة مريم مصطفى التي قتلت بطريقة وحشية في نوتنجهام، نعرب عن تعازينا العميقة وتعاطفنا مع عائلتها، ونتمنى تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الوحشية إلى العدالة سريعا".

يذكر أن مريم حاتم مصطفى، تعرضت لاعتداء من قبل 10 فتيات بريطانيات من أصول إفريقية، في مدينة نوتنجهام، إذ سحلتها الفتيات مسافة نحو 20 مترًا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة، ما تسبب لها في إصابات جسيمة أسفرت عن وفاتها متأثرةً بإصابتها في الرابع عشر من مارس الجاري.​