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برلماني: لقاء السيسي والبشير يعيد العلاقات بين البلدين لطبيعتها

03:56 م الإثنين 19 مارس 2018
برلماني: لقاء السيسي والبشير يعيد العلاقات بين البلدين لطبيعتها

السيسي والبشير

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، جاء في توقيت مناسب لإعادة العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين لطبيعتها المعهودة، مؤكدًا أن مصر والسودان بينهما ارتباط أزلي ولا يمكن لأي جهة تعكير صفو العلاقة بينهما.

وأضاف فؤاد أباظة، في تصريح للمحرين البرلمانين اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس السوداني لمصر مؤشر خير للجميع، لأن تقوية العلاقات يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

وتابع: "مصر لا تسطتيع الاستغناء عن السودان، وكذلك الأمر بالنسبة للسودان لا تسطيع الاستغناء عنا لأن مصالحنا واحدة".

ونوه إلى أن ذلك اللقاء سيكون له تأثير كبير، في حدوث انفراجة بأزمة سد النهضة، وسيؤدي تحالف البلدين للضغط على إثيوبيا وزحزحتها عن موقفها من أزمة سد النهضة.​

السيسي مجلس النواب عمر البشير السودان

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