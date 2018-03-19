غرفة السياحة: 18 أزمة مرت بالقطاع خلال السنوات الماضية

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن هناك معاناة بالقطاع السياحي من نقص في العمالة المصرية المدربة بمجال السياحة بعد هروبها للخارج نتيجة الأحداث الأمينة والسياسية التي وقعت خلال السنوات الماضية، موضحا أن السياحة في الإسكندرية تشهد انتعاشه كبيرة ولكن يواجهها نقص الطاقة الفندقية بكافة درجاتها النجومية، التي لم تشهد زيادة خلال 10 سنوات ماضية عدا فندقين.

ونوه "الببلاوي" خلال الجلسة الأولى النهضة السياحية بمؤتمر "السياحة.. المشكلة والحل"، المنعقد بالإسكندرية اليوم الاثنين، إلى انحسار الأعداد السياحية خلال السنوات الماضية، ما أدى لتدني إيرادات القطاع الفندقي، وتسبب في تسريح العمالة وتوقف أعمال التجديد والصيانة بالفنادق.

وشدد على ضرورة إقامة عدد من المسارح والأماكن الترفيهية لجذب السياحة العربية، موضحا أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لتوفير الأمن والأمان في كافة ربوعها، مشيرًا إلى أن غياب الأمن السنوات الماضية كان عائقا أمام عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأوضح الببلاوي، أن هناك تحسنا ملحوظا شهده المقصد السياحي المصري خلال العام الماضي، ما انعكس على استعادة الثقة في السوق المصري، مؤكدا أن القطاع مـر بـ18 أزمة خلال السنوات الماضية، وتأثرت كافة الأسواق المصدرة للحركة السياحية لمصر، ما عدا السوق العربي الذي حقق زيادة في معدلات الحركة الوافدة منه.

حضر الجلسة الأولى في المؤتمر كل من: على المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومقرر الجلسة محمد يوسف ومريم جندي عضوا مجلس إدارة غرفة السياحة بالإسكندرية، وعصام عزب ممثل شركة إير كايرو، ومصطفى سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، وحسام الشاعر عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقا.​