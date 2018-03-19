604 لوحات في "لمحات من طيبة" بالمتحف القومي للحضارة

كتب ـ يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الاثنين، معرضًا فنيًا بعنوان "لمحات من طيبة"، والذي ينظمه المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال، مدير عام إدارة التنمية الثقافية، أن المعرض جاء خلال مسابقة فنية كبرى حول مدينة الأقصر وآثارها، أطلقتها الإدارة في أكتوبر الماضي بالتنسيق مع قطاع الآثار المصرية، وتستهدف النشء والأطفال من سن 9 إلى 18 عامًا من مختلف محافظات الجمهورية، ليعبر كل متسابق عن موهبته الفنية من خلال رسم لوحة من إبداعه عن مدينة الأقصر وآثارها.

وأضافت كمال، أن عدد اللوحات المشاركة في المعرض بلغ ٤٠٦ لوحات، سيعرض منهم غدًا الثلاثاء ١٥٠ لوحة، كما سيتم عرض لوحات الأطفال عن النوبة، ويسبق افتتاح المعرض تنظيم جولة إرشادية داخل قاعة المتحف القومي للحضارة يليها ورش عمل.

ويستمر المعرض على مدى أسبوع، ويتضمن برنامجًا ثقافيًا بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة يستهدف معلمي الفن وأولياء الأمور ويناقش مجموعة من القضايا هي "مدينة الأقصر - التعددية الثقافية - سيكولوجية رسوم الأطفال - كيفية التعامل مع طفلك - ما تقدمه وزارة الآثار للجمهور من برامج وأنشطة توعوية.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، افتتح الخميس الماضي، معرضا مؤقتا بعنوان " الحياة في الموت: الدولة الوسطى في دير البرشا"، بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك بالتعاون مع المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة، وجامعة لوڤان الكاثوليكية البلجيكية وجامعة ماينز الألمانية، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 120 عاماً على الاكتشافات الأثرية بمنطقة دير البرشا.