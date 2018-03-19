تفاصيل الخطة القومية لمواجهة الزيادة السكانية في 3 مناطق

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عبدالحميد فوزي، مستشار وزير الصحة للسكان، إن الوزارة تبدأ مرحلة جديدة لمواجهة الزيادة السكانية، تزامنا مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة منتصف العام الجاري.

وأضاف "فوزي" في كلمته بمؤتمر تفعيل المشاركة المجتمعية في مواجهة الممارسات الخاطئة، أن الزيادة السكانية مشكلة تهدد كيان المجتمع المصري، ولأول مرة نجد القيادة السياسية لديها اهتمام كبير لمواجهة المشكلة السكانية.

وكشف مستشار وزير الصحة عن تفاصيل الخطة الجديدة والتي تتمثل في العمل على الأرض بين الناس، وإحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.

وقال: "الرؤية الجديدة لحل المشكلة تتمثل في التنمية الشاملة، وهذا جهد للدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، والذي أعد 74 نقطة في مصر لو تم حلها سنتغلب على 60% من المشكلة السكانية".

وأوضح، أن الأزمة في الأعوام الماضية أن بعض المشروعات كانت تُنفذ بشكل غير علمي.

ونوه إلى تنفيذ الخطة الجديدة في 3 مناطق كنموذج لباقي المناطق، وهي: حي الأسمرات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، الجزيرة الخضراء بكفر الشيخ، عشش محفوظ في المنيا.

وأوضح فوزي، أن حي الأسمرات به 120 ألف نسمة، و هناك إعداد رائدة ريفية لكل مربع في هذا الحي، حاصلة على مؤهل دراسي ولديها قدرة على التواصل، ومهمتها إدارة شؤون 200 أسرة في كل المجالات".

وأضاف، أن الجمعيات الأهلية عمود الخيمة في رؤية مواجهة الزيادة السكانية ولضمان استمرارية المشروع، بالإضافة إلى تضافر جهود كل الوزارات لإنجاح المشروع.

وتتمثل الخطوة الثانية - بحسب فوزي - في الاتفاق وعقد بروتوكولات مع جهاز دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في حي الأسمرات، بمفهوم "تجمع بشري ينتج منتج واحد" بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا، أنه جرى الاتفاق مع أكبر منتج للجينز في مصر؛ لتدريب النساء في الحي، بواقع 8 آلاف سيدة من بين 18 ألف.

ونوه إلى تطبيق هذا النموذج بالحي مع إحدى الشركات الخاصة لإنتاج الملابس الداخلية للأطفال، من خلال تدريب 58 سيدة، واللاتي أنتجن ملابس جيدة للغاية وحصلت كل سيدة على 3500 جنيه شهريا، موضحًا أن الهدف جعل السيدات يعملن بدخل ثابت.

وتابع، ان المرحلة الثالثة من الخطة إعداد ملف شخصي لكل العائلات في الأسمرات، وانتداب 40 طبيبا من القاهرة الكبرى يتوجهون لبيوت هذه الأسر لإعداد ملف طبي يوضع في مركز للتغطية الصحية الشاملة لـ120 ألف مواطن، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، على أن يُقدم العلاج مجانا.

وحسب الخطة، تشمل الخطوة الرابعة، محو أمية المواطنين في الحي، عبر تدريب 80 بنتًا بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، وتوفير 240 مدرس محو أمية؛ لإعلان الأسمرات خالية من الأمية خلال عامين، وستحصل البنت على 300 جنيه عن كل متعلم.

وقال، إن المستهدف إعلان حي الأسمرات "أسرة صغيرة منتجة".