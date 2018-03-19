"التسويق السياحي بالأقصر" تطالب باستثمار المهرجانات في الترويج للقطاع

كتب ـ يوسف عفيفي:

أشاد محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، بتنظيم فعاليات مهرجاني الأقصر عاصمة الثقافة العربية، والأقصر للسينما الأفريقية، موضحًا أن إقامة المهرجانات بالصعيد خير دليل على مكانة مصر العلمية والثقافية، وتبث رسائل إيجابية تصب في صالح السياحة المصرية.

واختتمت أمس، فعاليات مهرجان الأقصر عاصمة الثقافة العربية، بمعبد الكرنك، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأحيا حفل أمس الفنان الكبير محمد منير وعدد من فناني الموسيقى العربية بساحة معبد الكرنك والتي تسلمت خلالها مدينة جدة المغربية شعلة اختيارها عاصمة الثقافة العربية للعام القادم، بحضور العديد من الشخصيات العامة والثقافية في مصر والدول العربية.

وأوضح عثمان لمصراوي، اليوم الاثنين، أن السياحة بمصر هي المستفيد الأكبر من مثل هذه المهرجانات والتي تبث رسائل إيجابية للخارج عن مصر وتغيير الصورة الذهنية، مطالبا الدولة باستثمار هذه المهرجانات وتدعيمها كرسالة سلام للعالم أجمع لدعم وتسويق السياحة المصرية، موضحا أن هذين الحفلين يؤكدان على أن مصر قادرة على استضافة مثل هذه المؤتمرات والحفلات ودليل على أمنها الكامل.

وأشاد بالحضور والاهتمام الكبير من الفنانين المصرين والعرب وعلى رأسهم كل من: جميل راتب، ومحمود حميدة، وليلى علوي، ومنى زكي، وجمال درة وغيرهم من الفنانين، متمنيا أن تسير الأقصر على هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن الحركة السياحية بالصعيد "جيدة" وتسير بخطى ناجحة حتى الآن، ونسب الإشغال مرتفعة ونتمنى أن تسير الأمور على ما يرام.

وعرض المهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته السابعة، أمس، مجموعة من الأفلام بالمسابقات الرسمية المتنافسة في قاعات المؤتمرات ومكتبة الأقصر العامة وقصر الثقافة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عرض المهرجان من مصر فيلمي "الخلية و"البداية "، ومن غانا فيلم "كتيكى"، وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، عرض فيلم تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين "عودة الابن الضال"، ومن كينيا فيلم "وثيرة" ، ومن جنوب افريقيا فيلم " ليس في منطقتي" ،ومن الكونغو فيلم "ماما كولونيل، أما في مسابقة أفلام الحريات، عرض فيلم "حياة القصر" من فرنسا، وفيلم "ليانا" بإنتاج مشترك بين سوازيلاند والولايات المتحدة.

وكانت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد في دورته الـ 7 قد انطلقت مساء الجمعة الماضية من داخل بهو معبد حتشبسوت، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 22 مارس الجاري.

جدير بالذكر، أن فكرة عاصمة الثقافة العربية تقام تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).​