استعدادات باستاد القاهرة لاحتفالية الأسرة المصرية بحضور السيسي والبشير - صور

كتب – محمد سامي:

تستضيف الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة، اليوم الاثنين، لقاء الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير، بحضور عدد كبير الصحفيين والإعلاميين ومجموعات شبابية من وزارة الشباب وطلاب الجامعات.

يأتي هذا اللقاء عقب الغداء الذي يتناوله الرئيسان بفندق الماسة، بحضور رؤساء التحرير وبعض الإعلاميين.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير وصل إلى القاهرة ظهر اليوم؛ لبحث عدد من الملفات الثنائية المشتركة.