الرئيس السوداني يصل القاهرة

كتب- طه عبيد ومي مدحت:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، الرئيس السوداني عمر البشير، قادما من العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين، في زيارة لمصر يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس عمر البشير، يأتى فى إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين فى كافة المجالات، بما يسهم فى تحقيق مصالح الشعبين المصرى والسودانى الشقيقين، كما يتم بحث العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين، في إطار العلاقات الطيبة بين الدين لتنمية حركة التجارة والاقتصاد.​