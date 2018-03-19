الرئيس الموريتاني يشيد بدور الأزهر في مواجهة التطرف

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

ورحب الرئيس الموريتاني، بفضيلة الإمام الأكبر في موريتانيا، مشيدا بدور الأزهر في نشر وسطية الإسلام وجهوده في مواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

ورحب الرئيس الموريتاني بمقترح إقامة مركز الإمام الأشعري التابع للأزهر في موريتانيا، وبتشكيل لجنة علمية مشتركة يرأس جانبها من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود.

من جانبه أشاد الإمام الأكبر بالتشابه والتقارب بين الأزهر والمحاظر الموريتانية وبدور موريتانيا كحائط صد منيع بمؤسساتها المحظرية في نشر قيم الاعتدال والتصدي للتطرف والإرهاب ولكل ما هو بعيد عن إسلامنا الحنيف.

وأبدى الطيب استعداد الأزهر لتوفير عدد من المنح للدراسة في الكليات العملية بالجامعة.