​رئيس الحجر الزراعي: تصدير البطاطس لروسيا يتم بصورة طبيعية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن قرار روسيا حظر استيراد البطاطس من مصر يقتصر فقط على الاستيراد من منطقتين فقط وهما حوض لزراعة البطاطس في محافظة المنيا والحوض الآخر في محافظة البحيرة بعد اكتشاف وجود مرض العفن البني بهما.

وقال العطار، فى تصريح خاص لمصراوي، إن عمليات التصدير اليومي للجانب الروسي تسير بشكل طبيعي، موضحًا أنه تم حظر 2 كود فقط من محافظتى البحيرة والمنيا أحدهم تتبع شركة "عرفة " والأخرى "أريسك".

وأشار العطار، إلى أن الوزارة تجري حالياً تحقيق واسع عبر إدارة مشروع العفن البني بالتنسيق مع الحجر الزراعي، وفي حالة التأكد من الإصابة سيتم إعدام كافة المساحات المصابة.

كانت الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي أصدرت قرارا الخميس الماضي، برفض استيراد شحنتين بطاطس فقط، وهو ما ترتب عليه إصدار الهيئة الروسية قرراً بفرض حظر مؤقت على الشحنات الواردة من حوضين تصدير فقط.