المتحدث باسم الرئاسة: جميع الملفات مطروحة للنقاش في لقاء السيسي والبشير غدًا

القاهرة- أ ش أ:

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أهمية زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة المقرر لها غدا الإثنين، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت دقيق.

وأضاف راضي - في تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز) اليوم الأحد-، أن الزيارة تعد امتدادا للقمة التي جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير في الثامن والعشرين من يناير الماضي على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، معربًا عن أمل مصر في أن يكون هناك تفعيل للعلاقات الثنائية خاصة وأن هناك الكثير من الجوانب المشتركة بين البلدين يجب استغلالها.

وأشار إلى أن مصر دائما تمد يد التعاون والعمل الجماعي، والغرض من أي تباحث يهدف إلى المصلحة المشتركة مع الطرف الآخر في إطار من الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن جميع الملفات مطروحة للنقاش خلال اللقاء المقرر غدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني.

وحول الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي، أشار راضي إلى أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وما تم الاتفاق عليه سواء في الإطار الثنائي بين مصر وقبرص أو الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فيما يخص ملف الغاز في البحر المتوسط.