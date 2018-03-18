​​بعد فحص الوجبات.. "التعليم" توضح حقيقة تسمم طلاب أسيوط

كتبت- ياسمين محمد:

كشف أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العينات التي سحبتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط من الوجبات المدرسية خاصة "البسكويت" الموجودة بمخازن محافظة أسيوط مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف خيري في تصريحات صحفية، أنه أن الوجبة الخاصة بشركة "بسكو مصر" التي تسلمتها المرحلة الابتدائية بالمدارس أمس السبت تسببت عن إصابة 8 طلاب من مغص والقىء بعد تناول البسكويت بمدرسة الحردنة الابتدائية.

وأكد أنه بالكشف على الحالات ثبت أنها لا ترقى لحالة التسمم، ونتيجة سلبية لجميع الحالات.

ولفت إلى أنه تم تحويل الطلاب إلى مستشفى القوصية المركزي وقام المكتب المركزي للأغذية بالقوصية بعمل إثبات حالة، وتواجد على الفور وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية للاطمئنان على صحة الطلاب حتى تماثلوا للشفاء.

وأهابت الوزارة، بالجميع التزام الدقة وتحري الحقيقة فيما يتم تداوله من أخبار قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قال إن محافظ أسيوط أصدر قرارًا بوقف توزيع التغذية المدرسية لحين انتهاء التحقيقات.

وأصيب ما يقرب من 8 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الحردانة التابعة لمركز القوصية بأسيوط، بآلام في البطن وحالة من القيء بعد تناولهم "بسكويت" التغذية المدرسية.