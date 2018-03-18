​مجلس الوزراء يوافق على تحويل "ستاد القاهرة" إلى هيئة اقتصادية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، الأحد، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة استاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.

وينص مشروع القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة الاقتصادية للإستاد الرياضى"، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية متكاملة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 303.34 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في المشروعات التنموية التالية:

־ مساحة 28.5 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

־ مساحة 2009.5 فدان لاستخدامها في إقامة غابات شجرية لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

־ مساحة 1.2 فدن لاستخدامها في إقامة محطة رافع لخط مياه الشرب لمدينة الإسماعيلية الجديدة.