رئيس الوزراء: 3 مليارات دولار حجم استثمارات حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد غايات:

صرح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على هامش تدشينه حي المال والأعمال، بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، بأن العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة متكاملة بها كل الأنشطة، وتمثل رؤية رئيس الجمهورية في إقامة وتنفيذ مدن حديثة ومتطورة، مؤكدًا أنها ستضم مناطق سكنية لكل فئات المجتمع، فضلاً عن أنها تتيح فرص عمل جديدة للشباب أثناء وبعد التنفيذ.

ونوه رئيس الوزراء، في تصريحات له، على هامش تدشينه اليوم الأحد، لحي المال والأعمال، إلى أن هذا الحي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق نقلة نوعية فى تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتكون هذه المنطقة من أكبر مراكز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح رئيس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الخاصة بحي المال والأعمال تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، ومن المخطط تنفيذه خلال 3 سنوات وتقدر مساحة المباني به حوالي 1.710 مليون متر مربع ويضم أكبر برج في أفريقيا ويبلغ ارتفاعه 385 متر مربع.