رئيس جامعة القاهرة: مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مصر شهدت تطوراً وانجازاً كبيراً، خلال الفترة الحالية، ومن أبرز تلك التطورات حدوث نمو في الوعي المجتمعي ووعي وإدراك الناس لدورهم تجاه الوطن.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن دور الشباب هو الأبرز والأهم في التغيير ومساندة الدولة واستقرارها وصنع مستقبل الوطن، مؤكداً علي دور الشباب في مشاركة الحكومة في صنع المستقبل.

وأوضح الخشت، أن الدولة ليست هي الحكومة فقط ، فالدولة تشمل، الشعب والأقليم والحكومة. والشعب هو الركن الأول في تركيبة الدولة. والإقليم، يتمثل في التقسيم الجغرافي والحدود وموارد الدولة. والحكومة بالمعني العام، هي السلطة التنفيذية التي تتمثل في مجلس الوزراء. وهناك السلطة التشريعية التي تتمثل في البرلمان، كما أن هناك السلطة القضائية.

جاء ذلك، خلال الندوة التي استضافتها جامعة القاهرة اليوم الأحد 18 مارس الجاري بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، بعنوان: "الشباب وبناء الدولة.. نحو تفعيل دور الشباب في اطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، بمشاركة الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، والدكتورة جهاد عامر نائب رئيس الإتحاد العربي لإعداد القيادات الشبابية وعضو مجلس النواب، وبحضور نواب رئيس جامعة القاهرة والأساتذة والطلاب.