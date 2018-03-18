التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لدورات "التخصص"

كتبت-داليا شبل

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور محمد صالح، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للدورات التدريبية في التخصص لمدة ثلاثة أشهر لجمع مادة علمية للماجستير، ولمدة ستة أشهر لجمع مادة علمية للدكتوراه للعام 2017/2018، وذلك خارج الوطن.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أوضح التقرير أن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات www.mohe-casm.edu.eg، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، وتسليم الملف الورقي شاملاً كل أصول المستندات المرفقة إلكترونيًا، والتقديم الإلكتروني وتسليم الملف الورقي خلال شهر مارس وحتى 15 أبريل القادم بالإدارة المركزية للبعثات.

وأضافت الوزارة، أنه يشترط للتقديم لتلك الدورات، أن يكون المتقدم معيدًا أو مساعدًا باحثًا أو مدرسًا مساعدًا أو باحثًا مساعدًا في إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة التعيين بجهة الإيفاد عن عامين وقت التقديم، وأن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى جيد جدًا على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 35 عامًا وقت التقدم، والحصول على 5,5 درجة في اختبار IELTS أو 60 درجة في اختبار (IBT) توفيل –مع مراعاة المستوى اللغوي الأعلى التي تطلبه الجامعات الأجنبية، وأن يكون مسجلاً لدرجة الماجستير أو الدكتوراه كشرط للسفر، وأن تكون مدة التسجيل ضمن نطاق المدة المسموح بها من قبل الجامعة، وأن يكون حاصلا على الماجستير في نفس التخصص.

ونوهت الوزارة إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم العالي، وكل من البنك الأهلي وبنك مصر؛ لإيفاد البعثات العلمية والدراسية ما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية، وجرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك في شهر يوليو 2017.