رئيس كتاب مصر يدعو لانعقاد جمعية عمومية في 30 مارس

كتب- محمد لطفي:

دعا اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، أعضاء النقابة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك يوم الجمعة 30 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر الاتحاد بالزمالك.

وأوضح الدكتور علاء عبد الهادى، أن الدعوة للجمعية العمومية للنظر فى موضوعات وهي: "تقرير مجلس الاتحاد، التصديق على قرارات محضر الجمعية العمومية غير العادية السابقة، الحساب الختامى للاتحاد ولصندوق المعاشات لعام 2017، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيتى الاتحاد وصندوق المعاشات لعام 2017، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانيتى الاتحاد والصندوق لعام 2017، تقرير الخبير درء المخاطر الخاص بزيادة ثانية لمعاشات الأعضاء وذلك فى ضوء لائحة المعاشات والإعانات الجديدة، وما يستجد من أعمال".

وأضاف رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أنه يتعين لحضور الجمعية العمومية أن يكون العضو قدد سدد اشتراكه السنوى المستحق عليه لعام 2018، قبل تاريخ انعقاد الجمعية بشهر، ومضى على عضويته العاملة فى الاتحاد ستة أشهر على الأقل.