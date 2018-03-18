وزير الزراعة يشارك بالمؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر في أبو ظبي

كتب- أحمد مسعد:

يشارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، في فعاليات المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير الزراعة - في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه سيتم خلال هذا المؤتمر استعراض التجربة المصرية للنهوض بزراعات النخيل و قطاع التمور ، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 40 دولة، فضلا عن عدد من الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالزراعة والغذاء.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاطلاع على التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع على مستوى المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي في إطار العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط بين مصر ودولة الإمارات، وخاصة في مجال تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع الزراعي وخاصة في مجال نخيل التمر.

وأشار البنا إلى أنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر، والذي يعقد تحت شعار "استشراف مستقبل زراعة النخيل وصناعة التمور"، مناقشة ما يزيد على 181 بحثا علميا في مجال النخيل وإنتاج التمور، من بينها 102 ورقة علمية و79 ملصقا علميا لباحثين يمثلون 40 دولة حول العالم.

ومن المقرر أن يتم على هامش المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها العاشرة، من الباحثين والمزارعين والمبتكرين والمبدعين والمهتمين بهذا المجال.