الصحة: الانتهاء من فحص 408 آلاف مواطن بمبادرة القضاء على فيروس "سي"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 408 ألف مواطن، خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" بحلول عام 2020، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تاكيد إصابة 20 ألف و500 مريض بالفيروس ضمن العدد الذى تم فحصه وذلك بعد إجراء تحليل ال PCR التأكيدى للمرضى ، فيما تم صرف العلاج إلي 7 آلاف و600 مواطن بالمجان.

وأشار مجاهد الى أن الحملة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 348 سيارة طبية متنقلة فى 87 نقطة تمركز ، لافتاً الى أن الحملة تقوم بالمسح الطبى من خلال عمل تحليل مبدائى للأجسام المضادة Elisa وRapid Test ثم عمل تحليل تأكيدى لل PCR للتأكد من اصابة المواطن بالفيروس من عدمه ، ومن يثبت اصابته يتم صرف العلاج له.

ولفت " مجاهد" الى أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 19 الى 59 عام ، وهى الفئة التى الأكثر عرضة للاصابة بالمرض ،مشيراً الى أن المستهدف من الحملة مسح وعلاج 50 مليون مواطن خلال ثلاثة أعوام ، بواقع 15 مليون مواطن كل عام، لتصبح مصر خالية من فيروس "سى " بحلول عام 2020.

وقال " مجاهد" إن وزير الصحة والسكان كان قد اعلن أمام فخامة الرئيس الانتهاء من مسح 5 مليون مواطن خلال عام، وذلك فى الافتتاحات الرئاسية الاخيرة.

والجدير بالذكر أنه تم اطلاق الحملة منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضى ب17 محافظة ب 56 نقظة تمركز ، ثم تم تغطية كافة محافظات الجمهورية فى 24 فبراير 2018.