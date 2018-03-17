بالصور-21 طالباً صينياً يزورون جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، السبت، وفدًا ضم 21 طالبًا من كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة خوا دجونج الصينية يرافقهم اثنين من أساتذة الكلية.

وأكدت جامعة عين شمس في بيان صحفي، أن لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الصينيين يأتي في إطار تفعيل المشروع الدولي المشترك بين قارة أمريكا الشمالية ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة كليمسون الأمريكية وقارة آسيا ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري جامعة خوا دجونج الصينية وقارة إفريقيا ممثلة في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأضاف البيان أن المشروع، الذي يعد أول تجربة عالمية من نوعها، يهدف إلى دمج الطلاب المشاركين فيه بالبيئة السياحية للدول الأخرى بما يمثل بعدا قوميا يسهم في تنشيط السياحة لكل دولة من الدول المشاركة بالمشروع.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الصيني غد الأحد إلى مدينة الغردقة، لدراسة عدد من المناطق السياحية هناك وإعداد مشروع تخرج يتناسب مع خطة التنمية السياحية لمحافظة البحر الأحمر، وتستمر زيارة الوفد لمدينة الغردقة حتى 22 من مارس الجاري على أن يقام عرض لمشروع التخرج في الرابع والعشرين من الشهر ذاته بمقر قصر الزعفران وبحضور نائب رئيس جامعة خوا دجونج.