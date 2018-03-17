مصر للطيران تنفي العثور على ثعبان في طائرة الكويت

كتب - طه عبيد:

نفت شركة مصر للطيران، ما تردد عن العثور على ثعبان بالطائرة المتجهة من القاهرة إلى الكويت اليوم السبت.

واستنكرت الشركة في بيان اليوم السبت، الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية، مؤكدة أن أن هناك واقعة مشابهة لما تم نشره تعود لعام 2012، وتم نشر ذلك في وقتها.

وطالبت مصر للطيران، "المواقع الإخبارية بالرجوع للمصادر الرسمية، وتحري الدقة قبل نشر أي أخبار عن الشركة الوطنية حفاظا على مصداقيتها أمام الرأي العام".