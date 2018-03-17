أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

مصر للطيران تنفي العثور على ثعبان في طائرة الكويت

06:55 م السبت 17 مارس 2018
مصر للطيران تنفي العثور على ثعبان في طائرة الكويت

كتب - طه عبيد:

نفت شركة مصر للطيران، ما تردد عن العثور على ثعبان بالطائرة المتجهة من القاهرة إلى الكويت اليوم السبت.

واستنكرت الشركة في بيان اليوم السبت، الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية، مؤكدة أن أن هناك واقعة مشابهة لما تم نشره تعود لعام 2012، وتم نشر ذلك في وقتها.

وطالبت مصر للطيران، "المواقع الإخبارية بالرجوع للمصادر الرسمية، وتحري الدقة قبل نشر أي أخبار عن الشركة الوطنية حفاظا على مصداقيتها أمام الرأي العام".

 

مصر للطيران الكويت

الخبر التالى:

شيخ الأزهر يصل نواكشوط في زيارة لموريتانيا تستمر 3 أيام

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان