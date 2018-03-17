سعفان: لم يكن سهلا إصدار قانون التنظيمات النقابية

كتبت- عايدة رضوان:

عبر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن سعادته بإصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 13 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إذ أن القانون التنظيمات القديم رقم 35 لسنة 76 لم يتم تعديله منذ 41 عاما.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات العمالية، أن منظمة العمل اعترضت على قانون 35 عام 2008 وأرسلت 12 ملاحظة على بعض المواد، إلا أنه جرى تفاديها في القانون الجديد.

وأكد سعفان، إصدار القانون لم يكن سهلات وذلك بعد أن اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي في 17 ديسمبر الماضي.​