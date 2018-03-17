السياحة: لقاءات مصرية مكثفة في المعرض الدولي بفرنسا

كتب ـ يوسف عفيفي:

عقد مدير المكتب السياحي بباريس، الدكتور عادل المصري المستشار السياحي، عددا من اللقاءات المهنية والرسمية، بدأت بلقاء رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد منظمي البرامج الفرنسية Snav؛ لبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة إمكانية عقد المؤتمر السنوي القادم للاتحاد في مصر.

جاء ذلك على على هامش المشاركة المصرية فى المعرض السياحى الدولىSMT بمدينة باريس فى دورته 43 والذى بدأت فعالياته أمس وتنتهى غدا.

وحسب بيان، اليوم السبت، جرى لقاء مع كبرى منظمي الرحلات والشركات السياحية بالسوق الفرنسى لبحث آليات تنفيذ مقترح إقامة قافلة سياحية مصرية بالمدن الفرنسية الكبرى لعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع نظرائهم من الشركات السياحية الفرنسية.

وجاءت المشاركة المصرية في المعرض فى إطار الجهود الترويجية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، لاستعادة حركة السياحة الوافدة لمصر وخاصة من الأسواق الكبيرة المصدرة للسياحة كالسوق الفرنسية.

وقال الدكتور عادل المصري، إن ممثلي السوق السياحي الفرنسي، أبدوا رغبتهم وتطلعهم في لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعقد مجموعة من اللقاءات مع شركاء المهنة في الفترة القادمة لبحث سبل دفع وتعزيز الحركة السياحية من السوق الفرنسى إلى مصر.

ونوه المصري، إلى أن الجناح المصرى شهد إقبالا من جمهور المعرض، مما يعكس الاهتمام بالمقصد المصري و يعد مؤشرا عن تحسن الحركة السياحية خلال الفترة القادمة من السوق الفرنسى.

وأوضح، عقد العديد من اللقاءات الإعلامية بوسائل الإعلام الفرنسية بالجناح المصرى على هامش المشاركة فى المعرض، حيث تناولت هذه اللقاءات استعراض خطة الوزارة وهيئة التنشيط للنهوض بالقطاع السياحى المصري، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار برنامج تحفيز الطيران العارض مع دراسة تنفيذ حملات مشتركة مع شركاء المهنة بالأسواق المختلفة، وتكثيف الرحلات التعريفية لمنظمي البرامج الجدد والتمهيد لإجراء حملات ترويجية جديدة بالسوق الفرنسي.