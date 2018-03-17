وزير القوى العاملة: الكشوفات الطبية للمرشحين لانتخابات التنظيمات النقابية مجانية

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه في حالة وجود أي معوق عند تطبيق قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية، فسيتم البت فيه على الفور.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: "ننظر حاليا أن يصبح التنظيم النقابي مستقبلا، له القدرة على إدارة الانتخابات النقابية بنفسها".

وأكد سعفان، أن الكشوفات الطبية للمرشحين لانتخابات التنظيمات النقابية، ستتم مجانا، وفقا لاتفاق بين وزارتي القوى العاملة والصحة، مشيرا إلى أنه سيتم الإتفاق غدا على تحديد لجان للكشف بجميع المحافظات للمرشحين.​