وزير التنمية المحلية: شعب مصر يحتفل بالذكرى 29 لعودة مدينة طابا إلى السيادة المصرية

كتب- السيد الحراني:

أكد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية،أن الشعب المصري بكل طوائفه يحتفل اليوم بذكرى فريدة من أيام التاريخ "الذكرى 29 لعودة مدينة طابا إلى السيادة المصرية ، مشيدا بدور الدبلوماسية المصرية فى عودة طابا إلى مصر.

وقال وزير التنمية المحلية، فى تصريح له اليوم الأحد، إن شعب مصر بمختلف طوائفه يشاركنا الفرحة بالذكرى 29 اليوم لعودة مدينة طابا عام 1989م، لأشك أنها ذكرى عظيمة وحبيبة إلى قلب كل مصري، تحمل العز والفخار بذكرى إرتفاع العلم المصرى مرفرفا على جزء عزيز وغالى من أرض الوطن وترابه الغالى المحرر.

وقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التهنئة للوزراء المشاركين، وأهالى جنوب سيناء بمناسبة ذكرى عودة مدينة طابا إلى مصر.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أثناء تفقده لمنفذ طابا البرى، أن المصريين لم ولن يفرطوا فى شبر واحد من أرض وطنهم.

وأشعل فودة شعلة النصر بمشاركة وزير الأوقاف، وزير التنمية المحلية، وزير الأثار، وزير الصحة، من ساحة رفع العلم، وبعزف الموسيقى العسكرية وفرقة ثقافة نويبع الأغانى الوطنية ونشيد "قالوا ايه".​