بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق مؤتمر "طاقات المصريين" الخميس المقبل

كتبت- داليا شبل:

تنطلق فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين" الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 22-23 مارس الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وممثلي علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.