محافظ القاهرة يدشن تسيير الأتوبيس ذي "الطابقين"

كتب- السيد الحراني:

شهد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم السبت، تدشين المرحلة الأولى من تسيير الأتوبيس ذي الطابقين؛ للسير في شوارع القاهرة في إطار خطة المحافظة لتطوير أسطول النقل العام.

قال المحافظ، خلال احتفال بتدشين الأتوبيس، بديوان المحافظة، إن تشغيل الأتوبيس ذي الطابقين، يأتي ضمن خطة عمل المحافظة لتطوير منظومة النقل العام، واستيعاب أكبر عدد من الركاب وتقديم خدمة مميزة للمواطنين، على مرحلتين بتكلفة 40 مليون جنيه، بقوام 40 أتوبيس.

وأضاف، أن ما يميز الأتوبيس الجديد كونه يسع 73 راكبًا، ومزود بواي فاي ونظام تهوية جيد، صناعة شركة قسطور بالعاشر من رمضان ونسبة المكون المحلي الوطني المصري في الأتوبيس 65%، وهي نسبة كبيرة قياسًا بنسب المكون الحالية.

وأوضح أن الشركة المصنعة للأتوبيس حصلت على علامة صنع في مصر، وكل مراحل تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين تتم داخل مصر.​