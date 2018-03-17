كامل الوزير يستعرض موقف مشروعات شرق بورسعيد - فيديو

كتبت- ياسمين محمد:

استعرض اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تفاصيل مشروعات منطقة شرق بورسعيد، التي عزمت الدولة تدشينها منذ عام 2015.

وأوضح الوزير – في كلمته خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية بمنطقة شرق بورسعيد- اليوم السبت، أن أرض المنطقة تعد من أسوأ أنواع الأراضي؛ لأنها أرض طينية رخوة، ولم تتتمكن أجهزة الدولة من استكمال العديد من المشروعات الاقتصادية بها خلال التسعينيات، إلا أنه بعد 30 يونيو، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار تعمير منطقة شرق بورسعيد نظرًا لموقعها الاستراتيجي المهم.

ولفت الوزير إلى أن تدشين المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد، بالتعاون مع العديد من الدول منها: الإمارات، الهند، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة منذ البدء فيها وحتى الآن.