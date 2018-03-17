مميش: ميناء شرق بورسعيد يتضمن 3 مناطق لوجستية ومنطقة صناعية

كتبت- ياسمين محمد ومي مدحت:

قدم الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا يشرح منطقة ميناء شرق بور سعيد، مشيرًا إلى أنه تم إقامة هذه المنطقة على مساحة 460 كليو متر مربع لاستغلال ثروات سيناء، وتحقيق الاستفادة القصوى من منطقة ميناء شرق قناة السويس.

جاء هذا في كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة شرق بورسعيد، اليوم السبت.

ولفت إلى أن منطقة شرق بورسعيد تتضمن مجموعة من المشروعات وهي: مشروع وادي التكنولوجيا، ميناء شرق بورسعيد، مشروع السخنة من ميناء العين السخنة.

وأوضح أن إنشاء ميناء محوري كميناء شرق بورسعيد، وتزويده بعدد من المناطق الصناعية، له أهمية قصوى، نظرًا لتميز الموقع الجغرافي للمشروع محليًا وعالميًا.

ولفت إلى أن إجمالي الاستمارات في منطقة ميناء شرق بورسعيد تصل إلى 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير نحو 20 ألف فرصة عمل للشباب.

وأكد مميش على ضرورة الاهتمام بمشروعات الموانئ نظرًا لزيادة المنافسة في منطقة البحر المتوسط، منوهًا إلى أن مشروع شرق بورسعيد له بعدًا استراتيجيًا يتمثل في العمل على تعمير سيناء وملء أي فراغ سكاني، وتوفير فرص عمل للشباب.

وتابع أنه بالنسبة لقناة السويس فيعبرها سنويًا 10% من حجم التجارة العالمية و25% من تجارة الحاويات.​