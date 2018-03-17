السيسي يزور مشروعات منطقة شرق بورسعيد

كتب- عمر مصطفى:

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مشروعات منطقة شرق بورسعيد، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسية.

وقال بسام راضي إن السيسي يتفقد الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمزارعة السمكية التي يتم تنفيذها في شرق محافظة بورسعيد الساحلية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جولات يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفقد مواقع العمل والإنتاج بكافة أنحاء البلاد لمتابعة تطورات تنفيذ المشروعات الكبرى الجاري العمل عليها.