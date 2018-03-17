أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

السيسي يزور مشروعات منطقة شرق بورسعيد

09:48 ص السبت 17 مارس 2018
السيسي يزور مشروعات منطقة شرق بورسعيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- عمر مصطفى:

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مشروعات منطقة شرق بورسعيد، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسية.

وقال بسام راضي إن السيسي يتفقد الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمزارعة السمكية التي يتم تنفيذها في شرق محافظة بورسعيد الساحلية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جولات يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفقد مواقع العمل والإنتاج بكافة أنحاء البلاد لمتابعة تطورات تنفيذ المشروعات الكبرى الجاري العمل عليها.

السيسي بورسعيد المنطقة الصناعية

الخبر التالى:

جنازة مهيبة لشهيد القوات الخاصة البحرية بمسجد محمد كريم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان