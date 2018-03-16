وزير الأوقاف: فتح باب التقدم للأئمة المتميزين الراغبين في العمل بسيناء

شرم الشيخ- (أ ش أ):

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فتح باب التقدم أمام الأئمة الأكثر تميزا من الحاصلين على درجة الدكتوراة أوالماجستير أو الناجحين في اختبارات الأئمة المتميزين أو مسابقة القراءة الحرة أو مسابقة إمام المسجد الجامع أو مسابقات الإيفاد ممن سبق إيفادهم للخارج؛ للعمل في شمال سيناء.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح اليوم الجمعة - أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف ورسالتها في نشر صحيح الدين، وتحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتفكيك الفكر المتطرف.

وأضاف أن على الناجحين في مسابقات الإدارة الوسطى والوظائف الإشرافية والقيادات الشبابية على مستوى مديري العموم أو الإدارات أو المفتشين إضافة إلى الأئمة المتميزين وخريجي البرنامج الرئاسي من أبناء الوزارة الراغبين في العمل بمحافظة شمال سيناء يتقدمون في هذا الإعلان.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم نشر رابط تلقي طلبات الراغبين في العمل ندبا أو نقلا بمحافظة شمال سيناء من تلك الدرجات الوظيفية على موقع الوزارة قريبا.