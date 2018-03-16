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سفير مصر بالكويت: إغلاق لجان الاقتراع فور انتهاء تصويت الموجودين بمحيط السفارة

08:30 م الجمعة 16 مارس 2018
سفير مصر بالكويت: إغلاق لجان الاقتراع فور انتهاء تصويت الموجودين بمحيط السفارة

انتخابات الرئاسة

كتب- حسن مرسي:

أعلن السفير طارق القوني، سفير مصر في الكويت، عن إغلاق أبواب اللجان الانتخابية خلال دقائق، بعد التأكد من مشاركة كل الناخبين الموجودين بأماكن الاقتراع.

وأضاف "القوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن العملية الانتخابية تمر بسهولة ويسر ولم تشهد أي مشاكل أو معوقات رغم التزاحم.

وتابع سفير مصر في الكويت: "لم نتوقع أن تكون المشاركة بهذه الكثافة المبهرة، وكان يوماً ناجحاً للعملية الديمقراطية وللصورة الديمقراطية في مصر".

 

طارق القوني الكويت انتخابات الرئاسة

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